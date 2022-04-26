Son dakika haber! KARDEŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU - Son Dakika
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Son dakika haber! KARDEŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU

26.04.2022 20:53

Son dakika haberi: AKSARAY'da Orhan Alp, haber alamadığı için evine gittiği kardeşi Selami Alp'in (48) cansız bedenini buldu.

AKSARAY'da Orhan Alp, haber alamadığı için evine gittiği kardeşi Selami Alp'in (48) cansız bedenini buldu. Alp'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi Fatih Sokaktaki müstakil tek katlı evde meydana geldi. Orhan Alp, yalnız yaşayan kardeşi Selami Alp'ten birkaç gündür haber alamaması üzerine evine gitti. Ağabey Alp, kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarla içeri girdiğinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla eve gelen ekipler, vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Alp'in birkaç gün önce öldüğünü tespit etti. Alp'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

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