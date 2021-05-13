Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti - Son Dakika

Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti

13.05.2021 06:20
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti, System.String[]

Kanserden kardeşini kaybeden çiftçi, zirai ilaç kullanmayı bırakıp dağdan topladığı kekikleri kaynatarak, pekmezle karışım hazırladı.

Kanserden kardeşini kaybeden çiftçi, zirai ilaç kullanmayı bırakıp dağdan topladığı kekikleri kaynatarak, pekmezle karışım hazırladı. Serasındaki karpuzları hazırladığı karışımla buluşturan çiftçi İrfan Ateş, kekik aromalı karpuz üretti. 30-40 yıl önce yenilen karpuzların tadıyla eş değer bir ürün ortaya çıkardığını belirten İrfan Ateş, "Kardeşimin kanser hastalığına yakalanması beni kekik aromalı karpuz üretimine teşvik etti. Zirai ilaçlarda kanser yapabildiği için ben az kazanayım sıkıntı yok yeter ki ürünüm doğal olsun dedim. Kekik aromalı karpuz yaptım" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İrfan Ateş, çok sevdiği kardeşini kanser hastalığından dolayı kaybedince vatandaşın zirai ilaçsız karpuz yemesi için kollarını sıvadı. 10 yıllık bir çalışma sonucunda son 2 yıldır istediği tadı tutturan Ateş, dağlardan topladığı kekikleri kaynatıp pekmezle buluşturuyor. Ardından damıtma sistemi ile kekik sularını karpuzlara veriyor. Ürettiği ürünlerin 30-40 yıl önceki karpuzların aroması ile bir olduğunu söyleyen Ateş, karpuzları kestiğinde evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söylüyor. Sadece Antalya içinde evlere servis ve gel al şeklinde hizmet veren kekik aromalı karpuz üretici İrfan Ateş, Türkiye geneli ve Yurt dışından da ürüne çok fazla talep olduğunu ama gönderme şansının olmadığını belirtti. Kekik aromalı karpuzlar ise seradan market fiyatına 8 TL'ye satılıyor.

"Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli"

Kekik aromalı karpuz üreticisi İrfan Ateş, "Bu yıl yine kekik aromalı karpuz yetiştirmeye başladık. Bu sefer daha çok pekmez koyduk. Tat ve aroması bir başka oldu. Bütün arkadaşlarla geldik, kalite kontrol yapıldı herkes beğendi. Artık bu işi alıtık, her yıl yapacağız. Doğal olması lazım. Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli. Şuan herkes karpuz pahalı diye alıyor, hale getirip kesiyorlar kabak çıkıyor. Vatandaşın cebine yazık oluyor" diye konuştu.

"Bu karpuzu kesince evin içi parfüm gibi kokuyor"

Karpuzu kesince evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söyleyen İrfan Ateş, "Şuan sattığım karpuz 40 sene önce yenen karpuzun tadında. İnternet ortamında da satışlarımız başladı. Karpuzculuk baba mesleği. 10 yıl mücadele ettim. Son 2 yıldır eski karpuzların tadını tutturdum. Güzel bir aroması var. Bu karpuzu kesince evin içi parfüm gibi kokuyor" şeklinde konuştu.

"Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak"

Kekiğin şifa olduğuna vurgu yapan Ateş, "1 Nisan geldiğinde dağdan kekikleri topluyorum, kaynatıyorum. Pekmez alıyorum, pancar melezi alıyorum. Karpuza bunları veriyorum. Ürünü az alıyorum. Az olsun tatlı olsun. Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak. Bu karpuzun içerisinde komple kekik var. Mis gibi kekik kokuyor diye aldanmayalım ama kekiğin aroması var" dedi.

"Yeter ki ürünüm doğal olsun"

Ürünün az ama doğal olmasından yana olduğunu söyleyen Ateş, "Kardeşimin kanser hastalığına yakalanması beni kekik aromalı karpuz üretimine teşvik etti. Zirai ilaçlarda kanser yapabildiği için ben az kazanayım sıkıntı yok yeter ki ürünüm doğal olsun dedim. Kekik aromalı karpuz yaptım. Bu karışım her sebzeye verilebilir sadece karpuza değil" diye konuştu.

"Karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın"

Kekik aromalı karpuzu yemek isteyenlerin ulaşmasını söyleyen Ateş, "Biz karpuzu 8 TL'ye market fiyatına satıyoruz. Karpuz seram 2 dönüm. Buradan normalde 10-15 ton karpuz çıkar. Ben buradan 3-4 ton karpuz çıkartıyorum. Az alıyorum ama tatlı ürün alıyorum. Mayıs ayında karpuz satışına başlıyoruz. Satışlarımız Antalya içerisinde devam ediyor, evlere serviste yapacağız. Yurt dışına kadar istiyorlar ama gönderme şansım yok. Toptan satışımız yok, bayilik bile isteyen oluyor. Sadece karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti

Antalya, Kanser, Çiftçi, Kekik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı         
07:48
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi         
23:09
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı         
19:39
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada         
17:26
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 07:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement