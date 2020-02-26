Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2) - Son Dakika

Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)

7 saat önce

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIAntalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2), System.String[]

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Ömer İbrahim, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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