Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2) - Son Dakika

Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)
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İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIAntalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Antalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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