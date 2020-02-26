Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2) - Son Dakika

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.