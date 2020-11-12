Karesi'de dezenfekte işlemleri sürüyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuran kursu, cami, park, bahçe, okullar, resmi kurumlar ve karantina uygulanan binalar ilaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, pandemiyle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Orkan, "Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Bu dönemi ancak hep birlikte hareket edebilirsek atlatabiliriz. Sağlıklı günlere yeniden kavuşmak için elimizden gelen özeni gösterelim." ifadesini kullandı.