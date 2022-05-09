Karesi'de köy hayırları geleneği sürüyor - Son Dakika
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Karesi'de köy hayırları geleneği sürüyor

09.05.2022 13:22
Karesi'de köy hayırları geleneği sürüyor

Karesi ilçesinde geleneksel hale gelen ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayırları yeniden başladı.

Karesi ilçesinde geleneksel hale gelen ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayırları yeniden başladı.

Hafta sonu kırsal Turplu, Tatlıpınar, Kavaklı, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde gerçekleştirilen hayırlarda vatandaşları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da yalnız bırakmadı.

Bazı davetlerde AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri de yer aldı.

Turplu'da düzenlenen hayra katılan Orkan daha sonra sırasıyla Tatlıpınar, Kavaklı, Kamçılı ve Şamlı'daki köy hayırlarına eşlik etti.

Köy hayırlarının birlik ve beraberliğin güzel örnekleri olduğunu ifade eden Orkan, "Hemşehrilerimizle gönülden muhabbetimiz var. Kırsal mahallelerimizde pandemi sürecinde gerçekleştirilemeyen hayırlarımızı yeniden yapabilmenin sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel karelerini verdiğimiz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliklerde vatandaşlarla sohbet eden Orkan, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinledi.

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Dinçer Orkan, Hisarcık, Kavaklı, Karesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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