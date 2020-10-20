Karesi'de sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika

Karesi'de sosyal belediyecilik örneği

20.10.2020 11:48
Karesi'de sosyal belediyecilik örneği, System.String[]

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Karesi Belediyesi, 'insan odaklı, sosyal belediyecilik' çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

48 Bin Sosyal Market kartı dağıtıldı

Karesi Belediyesi büyük bir özenle araştırılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market kartı yardımında bulundu. 2020 yılı Ocak ayından Ekim ayına kadar 2 bin 810 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplamda 48 bin adet sosyal market kartı yardımı yapıldı. Bu süreçte bin 493 vatandaşa ise Sosyal Market'ten ikinci el kıyafet yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bin 530 erzak kolisi ailelere dağıtılırken, dar gelirli 408 öğrenciye okul kıyafeti, kırtasiye, eşofman ve spor ayakkabısı verildi.

Karesi'de ihtiyaç sahiplerinin içi ısınıyor

Karesi Belediyesi tarafından vatandaşlara ev eşyası yardımında da bulunurken, 136 ihtiyaç sahibi aileye 47 ton kömür ulaştırıldı. Belediye tarafından Ramazan ayında ise 189 aileye 18 bin 200 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yine belediye tarafından hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlandı. Karesi belediyesi bazı vatandaşların oturulmayacak durumdaki evlerini de tadilattan geçirirken, bakıma muhtaç bazı vatandaşların evlerinde ise temizlik yaptı. - BALIKESİR

Karesi'de sosyal belediyecilik örneği

Dinçer Orkan, Engelli, Market, Karesi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karesi'de sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika

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