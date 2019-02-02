Kargo Aracı Görünümü Verilen Minibüsle Göçmen Kaçakçılığı
1 saat önce
BALIKESİR'in Havran ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 41 kaçak yakalandı.
BALIKESİR'in Havran
ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 41 kaçak yakalandı. Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerine, İstanbul
'dan kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, Havran ilçesi Gelinderere mevkisinde yol kontrolüne başladı. Ayvalık
ilçesi üzerinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen kaçakları taşıyan 34 FVP 11 plakalı minibüs, gece saat 03.00 sıralarında durduruldu. Minibüsün kasasında, Afganistan
uyruklu 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk ve Kırgızistan
uyruklu 1 kişi olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 28 can yeleğinin bulunduğu araçta organizatör olduğu belirlenen şüpheli İ.S. de gözaltına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu belirlenen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
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