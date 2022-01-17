KAHRAMANMARAŞ - Kargo paketinden cep telefonu yerine çanta çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, internetten cep telefonu siparişi veren gence gelen kargo paketinden çanta çıktı.

Elbistan Küçük Sanayi Sitesindeki bir tamirhanede çırak olarak çalışan 18 yaşındaki Ömer Doğan, bir yıldır biriktirdiği parayla internette gördüğü cep telefonunu almak için sipariş verdi.

2 bin lira ödeme yapan Doğan'a gönderilen kargo paketinden telefon yerine 3 çanta çıktı.

Doğan, gazetecilere, ikinci el ürünler satan bir internet sitesinde gördüğü cep telefonunu almak için 2 bin lira ödeme yaptığını belirtti.

Kargo paketini açtığında telefon yerine çanta çıkması üzerine büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını dile getiren Doğan, ile şaşkına uğradığını anlatan Doğan, "Bir yıldır hayalini kuruyordum o telefonu alabilmek için." dedi.

Söz konusu internet sitesinde yer alan telefon numarasını aradığını ancak kimseye ulaşamadığını ifade eden Doğan, gerekli mercilere şikayette bulunacağını söyledi.