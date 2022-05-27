KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
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KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN

27.05.2022 11:22

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki bir kargo şirketi deposunda çıkan yangın sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki bir kargo şirketi deposunda çıkan yangın sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi.

İlçede bulunan Toptancılar Sitesi Yerleşkesi içinde yer alan bir kargo şirketinin Döşemealtı Şubesi'ne ait deposunda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının çevrede bulunan depolara sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Yangının mesai saati dışında gerçekleşmesi ve diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınması ise olası faciayı önledi. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası kargo şirketine ait şubede bulunan kargo gönderileri ve evrak ile birlikte şube tamamen yandı. Yangınla ilgili geniş çaplı araştırma sürüyor.

KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN
KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN
KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN
KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN

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Kaynak: DHA

Döşemealtı, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

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