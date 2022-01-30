KARIN AĞIRLIĞIYLA ÇÖKEN, TENTENİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir işyerinin tentesi,üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla çöktü. İş yerine giren kişinin tente altında kalmaktan saniyelerle kurtulması cep telefonu kameralarına yansıdı.

18 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yığınlarının ağırlığına dayanamayan çok sayıda tente ve çatı da çöktü. Hakkı Demirel Caddesi'nde ise dün akşam saatlerinde bir işyerinin tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığıyla çöktü. Bu sırada iş yerine giren bir kişi, tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bu anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydedildi.