Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı
08.04.2026 13:20
Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleriyle Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’ne başvuran bir hastada yapılan tetkiklerde mide fıtığı ve midede bezoar tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hasta için cerrahi müdahale planlandı.

Üst sindirim sistemi endoskopisinde tespit edilen bezoarın, tüketilen gıdaların veya gıda artıklarının zamanla mide ya da bağırsak sisteminde birikmesiyle oluşabilen kitle benzeri yapılar arasında yer aldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu durum bazı hastalarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetlere yol açabiliyor. Özellikle mide fıtığı, reflü ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında erken tanı önem taşıyor.

Atakent Cihan Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen operasyonda hastaya laparoskopik, yani kapalı yöntemle cerrahi uygulandı. Aynı seansta hem mide fıtığı onarıldı hem de reflü oluşumunu önlemeye yönelik cerrahi düzenleme yapıldı. Ayrıca mide içinde tespit edilen bezoarlar da kapalı yöntemle çıkarıldı.

Operasyonun genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Coşkun Polat ve Op. Dr. Hakan Sarsılmaz ile anestezi uzmanı Dr. Volkan Kıvrak tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ameliyat sonrası takip süreci sorunsuz ilerleyen hasta, dördüncü gün taburcu edildi.

Uzmanlar, karın ağrısı, bulantı, kusma ve reflü gibi sindirim sistemi şikâyetlerinin uzun sürmesi halinde gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kocaeli’de hizmet veren Atakent Cihan Hastanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, bu tür vakalarda doğru tanı ve uygun cerrahi planlama tedavi sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Son Dakika Reflü Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı - Son Dakika
