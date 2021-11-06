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Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

06.11.2021 12:13
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, karısını ve gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi av tüfeğiyle vurdu. Olayda kadın yaşamını yitirirken, ağır yaralanan adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile Burak I.'nın (41) seslerini duydu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine Cafer Sönmez ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısını ve Burak I.'ya ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak I., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülümser Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Av tüfeği ile ağır yaralanan Burak I. ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez'in emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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