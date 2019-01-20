Son Dakika Haberleri: Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Hürü A. (59), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan A. (60) tarafından defalarca bıçaklanarak, öldürüldü.

Karısını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Hürü A. (59), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan A. (60) tarafından defalarca bıçaklanarak, öldürüldü. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan A. ve eşi Hürü A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan A., mutfaktan aldığı bıçakla Hürü A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Eve gelen polis ekibi, Hürü A.'yı yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekiplerini aradı, Hasan A.'yı da olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü A.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Polis, Düziçi, Osmaniye, 3. Sayfa
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