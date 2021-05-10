Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
10.05.2021 13:51
Bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius, aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Alman kalecinin, siyah-beyazlı takımda forma giydiği süreçte beraberlik yaşadığı fitness antrenörü Pamela Reif, kişisel Instagram hesabında oldukça cesur kareler paylaşmaya devam ediyor. Instagram hikayelerinde üstüne giydiği spor malzemelerini paylaşan Reif, sonrasında ayna karşısında üstsüz paylaşım yaptı. Fitness antrenörü çok ses getiren bu paylaşımı, bir süre sonra ise sildi.
Gizli aşkların insanı Karius, birlikte olduğu insanları da popülerlik sahibi yaptı. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde birliktelik yaşadığı fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da çok cesur pozlar paylaştı. Üstündeki spor malzemelerini pazarlayan Reif, sonrasında ayna karşısına geçip üstsüz halini de paylaştı.
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Reif bu hikayeyi silse de cüretkar pozlar onun tarzı. Youtube'da spor videoları çeken Pamela'nın Instagram'da 7,7 milyon takipçisi var.
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