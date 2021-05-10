Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı

Gizli aşkların insanı Karius, birlikte olduğu insanları da popülerlik sahibi yaptı. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde birliktelik yaşadığı fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da çok cesur pozlar paylaştı. Üstündeki spor malzemelerini pazarlayan Reif, sonrasında ayna karşısına geçip üstsüz halini de paylaştı.

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Reif bu hikayeyi silse de cüretkar pozlar onun tarzı. Youtube'da spor videoları çeken Pamela'nın Instagram'da 7,7 milyon takipçisi var.