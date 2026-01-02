Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşadığı köyde yaralanan kişi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Çakırsu köyünde oturan 71 yaşındaki Ş.K, yüksekten düşmesi sonucu başından yaralandı.
Ş.K'nin yakınlarının 112 Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından köye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine, köye paletli ambulans sevk edildi.
Ekiplerce evinden alınan yaralı, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karla Kapalı Yolda Paletli Ambulansla Hastaneye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.