Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Abant'a Ziyaretçi Akını

Karla Kaplı Abant'a Ziyaretçi Akını

44 dakika önce

BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan ve yoğun kar yağışının devam ettiği Abant Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Karla Kaplı Abant'a Ziyaretçi Akını, System.String[]
BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan ve yoğun kar yağışının devam ettiği Abant Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Tabiat parkında kar kalınlığı yeşil alanlarda, yer yer 1 metreye ulaştı. Abant Tabiat Parkı'ndaki göl de kısmen buz tutarken beyaza örtü ile kaplandı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla baş başa kalmak isteyenler, Abant'a akın etti. Otellerde konaklayanlar ve bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, karın ve doğanın ve yoğun kar yağışının keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyerek, fotoğraf çekti. Kimi ziyaretçiler de atlarla göl çevresinde gezdi. Bazıları da göle 1 kilometre uzaklıkta bulunan alanlarda şambrelle kayma keyfi yaşadı. Abant'taki kar manzaraları da kartpostalları aratmadı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Bolu, 3. Sayfa, Güncel
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