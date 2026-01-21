Karla Kaplı Köyde Hasta Kadın Kurtarıldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kadın, Türkiye-Ermenistan sınırında görevli askerler ve ekiplerin ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı İbiş köyünde rahatsızlanan ve şiddetli diz ağrısı olan 70 yaşındaki Birsen Durak'ı, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye giremedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Türkiye-Ermenistan sınırında görevli askerler de yönlendirildi.

Bölgeye paletli kar küreme araçlarıyla ulaşan Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığına bağlı askerler, İl Özel İdaresi ekipleriyle çalışma yaptı.

Köy yolunun iş makineleri ve paletli araçla temizlenmesinin ardından Mehmetçik tarafından evinden alınan Birsen Durak, Tilki Tepe mevkisinde hazır bekleyen ambulansa nakledildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.