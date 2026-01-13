Karla Kaplı Köyde Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Karla Kaplı Köyde Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

13.01.2026 16:21
Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan iki çocuk, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan çocuklar, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Niksar ilçesi Kapıağzı köyünde yaşayan Aliye Yanas ve Gönül Geyik'in aileleri, çocuklarının yüksek ateş ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince alınan 2 çocuk, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, ekiplerin her türlü olumsuzluğa anında müdahale ettiğini vurguladı.

Ekiplerin hem merkez hem de kırsal bölgelerde kesintisiz çalıştığına dikkati çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadaki ekiplerimizle, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmekte. İl Özel İdaresi, yolların güvenli hale getirilmesi için mücadelesini kesintisiz sürdürecek."

Kaynak: AA

