Karla Karışık Yağmurlar Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karla Karışık Yağmurlar Geliyor

20.01.2026 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, yurt genelinde karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor 7

Erzurum: Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karla Karışık Yağmurlar Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama... Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Zonguldak’ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

09:29
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 09:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: Karla Karışık Yağmurlar Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.