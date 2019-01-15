Son Dakika Haberleri: Karları Aşarak Şehit Ailelerini Ziyaret Edip Vatandaşın Sobasını Temizlediler

Karları Aşarak Şehit Ailelerini Ziyaret Edip Vatandaşın Sobasını Temizlediler

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri, kar kalınlığı 1 metreye ulaşan yolları yürüyerek aşıp şehit aileleri ve bir gaziyi ziyaret etti, yaşlı bir vatandaşın da sobasını temizledi.

Karları Aşarak Şehit Ailelerini Ziyaret Edip Vatandaşın Sobasını Temizlediler, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri, kar kalınlığı 1 metreye ulaşan yolları yürüyerek aşıp şehit aileleri ve bir gaziyi ziyaret etti, yaşlı bir vatandaşın da sobasını temizledi.

Alınan bilgiye göre, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde, bölücü terör örgütünce düşürüldüğü pusuda gazi olan güvenlik korucusu Ali Çakır'ı ve aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Ahmet Bolat ile Ahmet Güzel'in ailelerini ziyaret etti.

Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen yürüyerek ilçe kırsalındaki mahalleye ulaşan ekipler, burada şehit aileleri ve gazi ile görüşüp sorunlarını dinleyip sohbet etti.

Şehit yakınları ile gazi Çakır, jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada ekipler, aynı mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yaşlı Ali Cevher'i de evinde ziyaret etti. Ekipler, evindeki soba ve borularını temizleyerek Cevher'e yardımda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:28 Kaynak: AA

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