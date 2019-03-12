Son Dakika Haberleri: Karlı Yollar Şırnak'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Karlı Yollar Şırnak'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

35 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yüksek rakımlı geçit, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.

Karlı Yollar Şırnak'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yüksek rakımlı geçit, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü. Yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığı, çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Suvar Meşa geçidinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu. İlçeye belde arasında bulunan 27 kilometrelik alternatif yol, karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası trafiğe açıldı. Çığ bölgesi olan alanlarda yola düşen karlar yer yer 4 metre kalınlığına ulaştı. Karayolları ekipleri kar püskürtme araçları ile yolu tek şeritli açarken, sürücüler yoğun kar nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışı sonrası bölge beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

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