Karlıova'da sondaj çalışması
12 dakika önce
Karlıova'da bir mahallenin su sorunun çözümü için sondaj çalışması başlatıldı.
Karlıova
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
'da bir mahallenin su sorunun çözümü için sondaj çalışması başlatıldı. Bingöl
'ün Karlıova ilçesindeki Kanitaht Mahallesinin su sorunu için belediye tarafından sondaj çalışması başlatıldı.
Çalışma hakkında bilgi veren Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl
, havaların ısınmasıyla birlikte su sorunu yaşanan Kanitaht mahallesi için sondaj çalışması başlattıklarını söyledi.
Başkan Bingöl, " Sondaj çalışmaları tamamlandığında mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkacaktır. O bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede bu sorunu çözeceğiz" dedi. - BİNGÖL
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