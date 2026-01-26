Karlıova\'da Yalancı Güneş Görüntülendi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karlıova'ya bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı görüldü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, "Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım" dedi.