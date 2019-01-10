Son Dakika Haberleri: Karlov Suikastı Davasında Ara Karar

Karlov Suikastı Davasında Ara Karar

14 dakika önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Karlov Suikastı Davasında Ara Karar, System.String[]
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Ankara, Rusya Federasyonu, Güncel
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