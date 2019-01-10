Karlov Suikastı Davasında Serginin Organizatörü Savunma Yaptı (3)
1 saat önce
ARA KARAR AÇIKLANDIRusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.
ARA KARAR AÇIKLANDI Rusya
'nın Ankara
Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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