Son Dakika Haberleri: Karlov Suikastı Davasında Serginin Organizatörü Savunma Yaptı (3)

Karlov Suikastı Davasında Serginin Organizatörü Savunma Yaptı (3)

1 saat önce

ARA KARAR AÇIKLANDIRusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Karlov Suikastı Davasında Serginin Organizatörü Savunma Yaptı (3), System.String[]
ARA KARAR AÇIKLANDI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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