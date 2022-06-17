Karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şekeri - Son Dakika
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Karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şekeri

17.06.2022 14:31

Karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şekeri Orhaneli Belediyesi'nden karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şeker 2021-2022 öğretim yılının tamamlanmasıyla Orhaneli Belediyesi'nin işletmekte olduğu Beyce Meydan Kafeye karnesini getiren tüm öğrenciler ücretsiz...

Karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şekeri

Orhaneli Belediyesi'nden karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şeker

BURSA - 2021-2022 öğretim yılının tamamlanmasıyla Orhaneli Belediyesi'nin işletmekte olduğu Beyce Meydan Kafeye karnesini getiren tüm öğrenciler ücretsiz olarak dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi.

Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ünsal, " Orhaneli Belediyesi olarak 2021-2022 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerimize pamuk şekeri ve dondurma ikramı yaptık. İnşallah öğrencilerimiz önümüzdeki dönemde de başarılı bir yıl geçirirler" dedi.

Öğrenciler Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'a bu ikramından dolayı teşekkür ederlerken, "Hem öğretim yılı yorgunluğumuzu atmış olduk hem de bu sıcak bir günde serinlemiş olduk" dediler.

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Kaynak: İHA

Orhaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karnesini getiren tüm öğrencilere dondurma ve pamuk şekeri - Son Dakika

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