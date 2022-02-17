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Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17.02.2022 20:05
Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Taşımalı eğitim veren Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğle yemeği yiyen öğrencilerden 12'sinde karın ağrısı şikayeti başladı. Öğrenciler, şikayetlerinin ardından Karpuzlu ve Çine'deki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi. Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin yediği yemeklerden aldıkları numuneleri, incelenmesi için yetkililere teslim etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Konuyla yakından ilgilendik. Aynı yemekten o bölgede 5 bin 500 öğrenciye dağıtılıyor. Sadece 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çoğu ayakta tedavi oldu. Yemekten mi yoksa başka bir şeyden mi olduğu yapılan araştırma sonrası ortaya çıkacak" dedi.


Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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İmam Hatip Liseleri, Karpuzlu, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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