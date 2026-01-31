Kars Çayı Buz Tutarken Yaban Ördekleri Hayatta Kalıyor

KARS Çayı'nın yüzeyi, etkili olan soğuklar nedeniyle büyük oranda buz tuttu. Donmayan küçük alanlar ise yeşilbaş ördeklerin yaşam alanı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Termometrelerin gece eksi 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, kentin içinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu. Akıntının etkisiyle donmayan küçük alanlar ise yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu.

Yaban ördekleri, bir yandan dondurucu soğuğa karşı direnirken bir yandan da akıntı içindeki sığ alanlarda yiyecek arayışını sürdürüyor. Rahatsız edilmeden doğal ortamlarında hayatlarını idame ettiren ördeklerin su üzerindeki o anları kaydedildi.

Buz kütlelerinin arasında toplu halde yüzen ördekler, beyaz örtüyle kaplı doğada güzel görüntüler oluşturdu.