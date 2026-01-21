Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı

Kars- Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve ardından gelen aşırı buzlanma, ulaşımı durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda kontrolden çıkan çok sayıda tır şarampole kayarak makas attı, kara yolu trafiğe kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kaldı.

Kars-Gürcistan kara yolunun Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.

Tırlar makas attı, yol kapandı

Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atan araçların yolda kaldığı görüldü.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - KARS