Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı

Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı
21.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars-Gürcistan kara yolundaki kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durdu, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kars- Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve ardından gelen aşırı buzlanma, ulaşımı durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda kontrolden çıkan çok sayıda tır şarampole kayarak makas attı, kara yolu trafiğe kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kaldı.

Kars-Gürcistan kara yolunun Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.

Tırlar makas attı, yol kapandı

Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atan araçların yolda kaldığı görüldü.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Gürcistan, 3-sayfa, Ulaşım, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kars-Gürcistan Yolu Buzlandı, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.