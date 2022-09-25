Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi

25.09.2022 14:46
Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden İsmail Temel, Adem Çelik, Recep Sarı ve Nuh Aslan'ın cenazesi, hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Temel, Çelik ve Sarı'nın cenazeleri, Sarıkamış ilçesindeki İstasyon Mahallesi Camisi'ne getirildi ve kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Nuh Aslan'ın cenazesi ise Gecikmez köyüne götürülerek defnedildi.

Kazada ölen 4 arkadaşın ilçeye bağlı Gecikmez köyündeki bir düğüne çekim yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece saatlerinde Uğur G. idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tırın Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Recep Sarı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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