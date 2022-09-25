Kazada ölen 4 arkadaşın ilçeye bağlı Gecikmez köyündeki bir düğüne çekim yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Recep Sarı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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