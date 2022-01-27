Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Kars'ta, belediye ekipleri kent merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla, karla mücadele ekipleri hummalı çalışma başlattı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, şehri cadde cadde ayırarak yolu trafiğe kapatıp hem kaldırım hem de yollardaki karları temizlemeye başladı.

Caddelerden temizlenen kar, iş makineleri yardımıyla aktarıldığı kamyonlara şehir dışına taşınıyor.

Çalışmaları inceledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Vali Öksüz, esnafla sohbet etti, sokak hayvanlarının beslenme noktalarını gezerek köpeklere yiyecek verdi.

Vali Öksüz, gazetecilere, vatandaşların yağan kardan olumsuz etkilenmemesi için sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin gece, gündüz demeden çalıştığını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Hem ülkemiz hem de şehrimiz yoğun bir kış geçiyor ve kar yağışı oldukça yoğun. Bundan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz görev alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. İl merkezinde de belediyemiz tarafından 24 esasına göre arkadaşlarımız çalışıyoruz. 23 tane mahallemiz var, buradaki kış çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolların temizlenmesi, kaldırımların temizlenmesi yolların açık tutulması gibi faaliyetleri için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar şehir merkezinde 200 ton tuz kullandık. Karayolları ekiplerimiz de kendi görev alanlarında çalışmalarını sürdürüyor."