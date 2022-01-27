Üye Girişi
Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

27.01.2022 12:59
Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Kars'ta, belediye ekipleri kent merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Kars'ta, belediye ekipleri kent merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla, karla mücadele ekipleri hummalı çalışma başlattı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, şehri cadde cadde ayırarak yolu trafiğe kapatıp hem kaldırım hem de yollardaki karları temizlemeye başladı.

Caddelerden temizlenen kar, iş makineleri yardımıyla aktarıldığı kamyonlara şehir dışına taşınıyor.

Çalışmaları inceledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Vali Öksüz, esnafla sohbet etti, sokak hayvanlarının beslenme noktalarını gezerek köpeklere yiyecek verdi.

Vali Öksüz, gazetecilere, vatandaşların yağan kardan olumsuz etkilenmemesi için sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin gece, gündüz demeden çalıştığını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Hem ülkemiz hem de şehrimiz yoğun bir kış geçiyor ve kar yağışı oldukça yoğun. Bundan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz görev alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. İl merkezinde de belediyemiz tarafından 24 esasına göre arkadaşlarımız çalışıyoruz. 23 tane mahallemiz var, buradaki kış çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolların temizlenmesi, kaldırımların temizlenmesi yolların açık tutulması gibi faaliyetleri için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar şehir merkezinde 200 ton tuz kullandık. Karayolları ekiplerimiz de kendi görev alanlarında çalışmalarını sürdürüyor."

YORUMLAR
500

Türker Öksüz, Türkiye, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika


Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri tek tek anlattı Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri tek tek anlattı         
12:29
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı         
09:48
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49

Son Dakika Haberleri
12:48 Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 13:05:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kars şehir merkezindeki kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement