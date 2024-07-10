Kars Selim CHP Gençlik Kolları, asgari ücret ve emekli aylıklarına artış talebiyle eyleme destek verdi

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(KARS) - Kars Selim CHP Gençlik Kolları Başkanı Alparslan Çakır Gök, dün saat 21.00'de CHP'nin asgari ücret ve emekli aylıklarına artış yapılması talebiyle çağrısını yaptığı ışık açma-kapama eylemine destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli aylıklarına artış yapılması talebiyle vatandaşları dün saat 21.00'de ışık açma-kapama eylemine davet etti. Kars Selim CHP Gençlik Kolları'ndan da Özel'in çağrısına destek geldi.

Kars Selim CHP Gençlik Kolları Başkanı Alparslan Çakır Gök öncülüğünde İlçe Başkanlığı'nda toplanan partililer, "Geçim Yoksa Seçim Var" sloganıyla asgari ücretliye ve emekliye zam talep etti.