Kars'ta 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

21.01.2026 10:59
Kars'ta metruk bir binada yapılan denetimde 14 Afgan kaçak göçmen yakalandı, sınır dışı edilecek.

KARS'ta bir metruk binada yapılan aramada Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. 3 ekip ve 15 personelin katılımı ile düzenlenen 'Kalkan-1' huzur uygulamasında; metruk binalar, parklar, umuma açık eğlence mekanları, otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve sanayi bölgesi gibi noktalar didik didik arandı. Ekiplerin özellikle Yusufpaşa, Merkez ve Kaleiçi mahalleleri ile eski Fayton Pazarı mevkisinde yoğunlaştırdığı denetimlerde; bir metruk binada saklanan ve yurda illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere şube müdürlüğüne götürüldü. Diğer yandan Kars Harakani Havalimanı'nda vize ihlali yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu 2 kişi yakalandı ve haklarında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

