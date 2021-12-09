Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince Kars- Iğdır kara yolunda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, yurda kaça yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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