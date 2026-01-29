Kars\'ta Asansör Boşluğuna Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Kars'ta bir binanın 5. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel (26), rutin imza işlemi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5. kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından saat 16.00 sıralarında binada görevli personel, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Savaş Güzel'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Güzel'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS