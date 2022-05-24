Kars'ta asılsız ihbar polisi harekete geçirdi

KARS - Kars'ta asılsız ihbar polisi harekete geçirdi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen mail, emniyeti üst düzey alarma geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen mailde; "Faikbey Caddesi üzerinde bomba olduğu" ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarında belirtilen bölgeye akın etti. Cadde trafik ve yaya girişine kapatıldı. Kapatılan cadde de ve bölgede bulunan araçlar ve iş yerleri bomba uzmanları tarafından tek tek kontrol edildi. Yaklaşık 1 saat süren kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne asılsız ihbarda bulunan şahıs veya şahıslar hakkında hukuki sürecin başladığı, bahse konu hakkında mail atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.