Kars\'ta Askeri Kayakçılık Eğitimi

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugayı 57'nci Komando, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Tabur Komutanlığı'nda; Mehmetçiğe askeri kayakçılık eğitimi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugayı 57'nci Komando, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Tabur Komutanlığımız tarafından kahraman Mehmetçiğe verilen askeri kayakçılık eğitimlerinden kareler" denilerek eğitime ilişkin fotoğraflar yer aldı.