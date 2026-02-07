Kars\'ta Askerlere Kış Eğitimi

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Mehmetçiğe, 'Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu' verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıkamış/ Kars; Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızın verdiği '17'nci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu'na; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli katıldı" denildi. Paylaşımda, kurstan fotoğraflara da yer verildi.