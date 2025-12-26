Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri - Son Dakika
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

26.12.2025 18:22
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'ndeki Vali Rahmi Doğan Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGADA BİLANÇO AĞIR

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.K. (19), A.Y. (20), B.Ö. (22), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale çevredekiler yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yumruklaşan grubun birbirlerine bıçakla saldırdığı, yaralanan kişilerin yere düşmesi ve bu kişilere çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı. Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan polat Hasan polat:
    vay hırtlarrrr kendi aranizda bile anlaşamassinız Egeye batiyada göçüp mahvedersiniz 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
