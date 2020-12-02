Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Başköy köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

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