Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Başköy köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika