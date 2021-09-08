Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınında bir hektarlık alan yandı.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, otların tutuşmasıyla devam eden yangını 3 saatte söndürdü.
Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangının çıktığı alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlar ve çiftçilerin, bu alanlarda ateş yakmamalarını istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Örtü yangınında bir hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika