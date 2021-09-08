Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlar ve çiftçilerin, bu alanlarda ateş yakmamalarını istedi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, otların tutuşmasıyla devam eden yangını 3 saatte söndürdü.

Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınında bir hektarlık alan yandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Örtü yangınında bir hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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