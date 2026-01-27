Kars'ta Duyarlı Vatandaş Mezarlık Yolunu Açtı - Son Dakika
Kars'ta Duyarlı Vatandaş Mezarlık Yolunu Açtı

27.01.2026 11:01
Kar yağışı nedeniyle kapanan mezarlık yolunu traktörle açan İnan Aydın, takdir topladı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, duyarlı bir vatandaş örnek bir davranışa imza attı. Akyaka'ya bağlı Duraklı köyü mezarlığa giden yolun karla kapanması üzerine harekete geçen vatandaş, traktörüne bağladığı kar küreme aparatıyla yolu temizleyerek takdir topladı.

Duraklı köyünde kar yağışı nedeniyle birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanırken, özellikle mezarlık yollarının kapanması vatandaşları zor durumda bıraktı. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların mezarlığa ulaşmakta sıkıntı yaşadığını fark eden İnan Aydın, traktörüyle mezarlığının yolunun karını temizledi.

Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yılmadan çalışan vatandaş, mezarlığa giden yolu yeniden ulaşıma açtı. Yapılan çalışmanın ardından mezarlık ziyaretleri yeniden rahatlıkla gerçekleştirildi.

Mezarlığın yolunu açtığını ifade eden İnan Aydın, "Allah bütün köylülerimize rahmet etsin. Herşeyi devletten beklememek gerekir. Mezarlık yolunu kendi imkanlarımla açtım. Mezarlık ziyaretimizi rahat rahat yapıyoruz. Bu benim insanlık görevim" dedi.

Mezarlık yolunun açıldığını gören vatandaşlar, duyarlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Herkes kendi işine bakarken böyle bir hassasiyet göstermek çok değerli. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duyarlı vatandaşın bu örnek davranışı, zorlu kış şartlarında dayanışma ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İHA

