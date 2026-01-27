Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu
27.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta araçlarındaki 2 düzensiz göçmenle 3 organizatör gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

Kars'ta araçların bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 araç takibe alındı. Öncü ve artçı araç olarak geldiği tespit edilen araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan öncü araç kaçarken, durdurulan diğer araçta yapılan aramada bagajdaki 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Polisten kaçan araç ise Digor'da durduruldu. Iğdır Yolu uygulama noktasında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmına saklanmış ve üzeri battaniye ile örtülmüş 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Olaya ilişkin yakalanan organizatörler H.G., M.T. ve Z.D. işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. göçmen kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:42:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.