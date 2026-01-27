Kars\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta araçların bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 araç takibe alındı. Öncü ve artçı araç olarak geldiği tespit edilen araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan öncü araç kaçarken, durdurulan diğer araçta yapılan aramada bagajdaki 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Polisten kaçan araç ise Digor'da durduruldu. Iğdır Yolu uygulama noktasında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmına saklanmış ve üzeri battaniye ile örtülmüş 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Olaya ilişkin yakalanan organizatörler H.G., M.T. ve Z.D. işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. göçmen kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - KARS