Kars'ta, eski HDP il başkanı dahil 4 şüpheli adliyede - Son Dakika

KARS ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, eski HDP Kars İl Başkanı A.G.'nin (54) de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kars ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G., eski Digor Belediye Başkanı BDP'li E.B. (41), iş insanı O.A. ve HDP il yöneticisi O.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.