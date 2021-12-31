Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kars'ta evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Hafızpaşa Mahallesi Enver Paşa Sokak'ta oturan Alaattin Serhat'ın evinde gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevler nedeniyle dumandan etkilenen Alaattin, eşi Aslıhan ve oğlu Sezgin Serhat, evden çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve oğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Tedavisinin ardından evine gelen Sezgin Serhat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında uyuduklarını belirterek, "Babam bizi uyandırdı, zorla kendimizi dışarı attık, yangının ilerlemesini durduramadık. Ardından itfaiye ve 112 Acil Sağlık görevlileri geldi." dedi.

Serhat, "Her tarafta duman vardı, özellikle mutfak tarafı dumanla doluydu, nefes alamadık, karanlıkta nasıl evden çıktık anlamadım. Annemi alıp evden çıkardım. Evimiz yandı, kalacak yerimiz yok. Evden hiçbir şey kurtaramadık, her şey yandı. Yetkililerden bizlere yardım etmesini istiyorum." diye konuştu.