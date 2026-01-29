Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama

Kars\'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama
29.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 21 kadın kurtarıldı.

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarının soruşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Daha önce belirlenen 2 alkollü mekanda ve 2 apartta 140 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden" elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 avro, 45 cep telefonu, döner bıçağı, 4 tablet, dizüstü bilgisayar, mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası, 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi, 3 Türk vatandaşı mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.