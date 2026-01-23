Kars'ta Göçmen Kaçakçıları Tutuklandı - Son Dakika
Kars'ta Göçmen Kaçakçıları Tutuklandı

23.01.2026 10:55
Kars'ta durdurulan taksinin bagajında 2 düzensiz göçmen bulundu, 2 organizatör tutuklandı.

Kars'ta polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu ticari taksinin bagajından 2 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Sürücü ve yanındaki yolcuyu tedirgin halleri ele verdi"

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir ticari taksiyi polis noktasında durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, şoför ve yanındaki yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelenerek bagajı kontrol etti. Bagaj kapağının açılmasıyla birlikte, dar alana gizlenmiş halde 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenle karşılaşıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmen muhafaza altına alınırken, araçta bulunan 2 kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Organizatörler tutuklandı"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç şoförü (İ.S.) ve yolcu mahallinde bulunan (R.A.) çıkarıldıkları mahkemece, "Göçmen Kaçakçılığı" yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - KARS

Kaynak: İHA

