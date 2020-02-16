Kars'ta havalimanı pistine kurt indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta havalimanı pistine kurt indi - Son Dakika

Kars'ta havalimanı pistine kurt indi

6 saat önce

Kars'ta havalimanı pistine kurt indiKARS Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste kurt indi.

Kars'ta havalimanı pistine kurt indi

KARS Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste kurt indi. Uçağın kalkış saatinde pistte olduğu fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kars Harakani Havalananı'nda geçtiğimiz günlerde kurt heyecanı yaşandı. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı esnasında pistte bir kurdun olduğu kule tarafından fark edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri kısa sürede araçla yanına gittikleri kurdu sürerek bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı. Kurdun gitmesinden sonra uçak hareket etti.

Kars'ta havalimanı pistine kurt indi

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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