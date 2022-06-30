Kars'ta hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor - Son Dakika
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Kars'ta hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor

30.06.2022 14:09
Kars'ta hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor

Kars'ta, Jandarma sorumluluk bölgesinde kullanılan Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), hız ihlallerinin belirlenmesinde ekiplere kolaylık sağlıyor.

Kars'ta, Jandarma sorumluluk bölgesinde kullanılan Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), hız ihlallerinin belirlenmesinde ekiplere kolaylık sağlıyor.

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı MTS, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kars'ta da kullanılmaya devam ediliyor.

Jandarma sorumluluk sahası içinde bulunan ilçe yolları ile Kars- Erzurum ve Kars- Ardahan kara yolunda kullanılan MTS'den gece-gündüz ve olumsuz hava şartlarında da faydalanılabiliyor.

Otomobil, kamyonet ve kamyon sınıflarındaki araçların hız limitlerinin aynı anda denetlenebildiği MTS, aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.

Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veriyi her bir araç için tespit edilebilen MTS ile yapılan trafik denetimleri, sürücüler için caydırıcı bir etken oluyor.

Kars-Ani Ören Yeri yolunda yapılan denetimlerde ihlal yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kentin farklı noktalarında Kurban Bayramı öncesi denetim yapan Jandarma ekipleri, sürücülere dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin Kurban Bayramı boyunca farklı noktalarda MTS'nin de desteğiyle yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ardahan, Tragger, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta hız ihlalleri Mobil Hız Tespit Sistemi'yle belirleniyor - Son Dakika
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