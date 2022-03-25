Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika
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Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı

25.03.2022 16:11
Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedavi ediliyor.

Kars'ın Selim ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedavi ediliyor.

Önleyici kolluk devriyesi sırasında arazide yaralı halde erguvani balıkçıl bulan Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan kuş, şifa bulduktan sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

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Allahuekber Dağları, Jandarma, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika
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